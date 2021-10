Tennis, ATP Anversa 2021: Andreas Seppi perde con Novak e manca l’accesso al main draw (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo quasi tre ore di gioco sfuma la possibilità per Andreas Seppi di accedere al tabellone principale del torneo ATP di Anversa. Il numero 98 del mondo è stato sconfitto in tre set dall’austriaco Dennis Novak con il punteggio di 7-6 3-6 7-6 al termine di una partita combattutissima e con l’azzurro che ha avuto anche un match point nel tie-break del terzo set. Un inizio di partita alla pari, ma l’equilibrio viene spezzato da Seppi nel settimo game. L’azzurro si porta avanti di un break, ma nel gioco successivo subisce l’immediato controbreak di Novak. L’austriaco manca poi anche quattro set point nel decimo game e di conseguenza si va al tie-break. Seppi conduce prima sul 6-5 e poi sull’8-7, ma non riesce a chiudere il tie-break e alla fine ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo quasi tre ore di gioco sfuma la possibilità perdi accedere al tabellone principale del torneo ATP di. Il numero 98 del mondo è stato sconfitto in tre set dall’austriaco Denniscon il punteggio di 7-6 3-6 7-6 al termine di una partita combattutissima e con l’azzurro che ha avuto anche un match point nel tie-break del terzo set. Un inizio di partita alla pari, ma l’equilibrio viene spezzato danel settimo game. L’azzurro si porta avanti di un break, ma nel gioco successivo subisce l’immediato controbreak di. L’austriacopoi anche quattro set point nel decimo game e di conseguenza si va al tie-break.conduce prima sul 6-5 e poi sull’8-7, ma non riesce a chiudere il tie-break e alla fine ...

