Simone Inzaghi: "Blocco in Champions per l'Inter? Non credo, domani grande occasione per vincere" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, alla vigilia della sfida contro lo Sheriff ha risposto anche alla seguente domanda: "C'è un problema Champions per l'Inter?". "Non credo ci sia un Blocco. Col Real Madrid c'è stata un po' di casualità e un po' di imprecisione. Col Real abbiamo tirato in porta 19 volte e non abbiamo segnato, col Bologna abbiamo tirato 18 volte e ne abbiamo fatti 6. domani è una grande occasione per tornare al gol, tornare alla vittoria, contro una squadra che sta dominando il girone". Foto: sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

