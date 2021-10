"Sarò una sposa bambina", chiede aiuto in una scuola di Torino. Scatta l’iter, ma era un falso allarme (Di lunedì 18 ottobre 2021) La ragazzina è finita tre mesi in comunità. Le indagini chiariscono: nessun progetto, il viaggio in Egitto per vacanza Leggi su repubblica (Di lunedì 18 ottobre 2021) La ragazzina è finita tre mesi in comunità. Le indagini chiariscono: nessun progetto, il viaggio in Egitto per vacanza

'Sarò una sposa bambina', chiede aiuto in una scuola di Torino. Scatta l'iter, ma era un falso allarme Tre mesi faticosi, sia per lei che per i genitori, piombati nell'angoscia di una figlia 'sottratta' di colpo. Ma non c'era alcun matrimonio all'orizzonte. E questo week end l'adolescente è tornata a ...

'Sarò una sposa bambina', chiede aiuto in una scuola di Torino. Scatta l'iter, ma era un falso allarme Tre mesi faticosi, sia per lei che per i genitori, piombati nell'angoscia di una figlia 'sottratta' di colpo. Ma non c'era alcun matrimonio all'orizzonte. E questo week end l'adolescente è tornata a ...

Tre mesi faticosi, sia per lei che per i genitori, piombati nell'angoscia di una figlia 'sottratta' di colpo. Ma non c'era alcun matrimonio all'orizzonte. E questo week end l'adolescente è tornata a ...