Roma | Gualtieri | ' non faremo apparentamenti ma dialogheremo con tutti'

(Di lunedì 18 ottobre 2021), 18 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo detto che non, main maniera costruttiva con". Lo dice il neo sindaco diRoberto, ospite di 'Otto e mezzo' su La7.

Advertising

Giorgiolaporta : Ieri sono andati in #PiazzaSanGiovanni a #Roma con i cartelli di #Gualtieri e le bandiere di quell’#UnioneSovietica… - christianrocca : Ora, mi raccomando, regalate all’avvocato del populismo nonché leader fortissimo di tutti i gratuitamente il seggio… - you_trend : ?? Instant poll Quorum/YouTrend per @SkyTG24 - #Roma Gualtieri (CSX) 58-62% Michetti (CDX) 38-42% #Ballottaggi… - zazoomblog : Ballottaggio a Roma Michetti: “Auguri a Gualtieri la città è la cosa più importante” - #Ballottaggio #Michetti: #“A… - sdallagata : RT @giocaudo: Roma ha un sindaco, è Roberto Gualtieri. Con @RomaFutura_ abbiamo contribuito alla vittoria del csx che torna al governo di #… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Gualtieri

...prossima tornata elettorale - parole d'ordine dei neo sindaci di centrosinistra a Torino e: "... Nelle interviste in diretta, il neosindaconon ha beccato manco un congiuntivo. Scuola Di ...Canti, grida e applausi hanno salutato il nuovo sindaco di. Al termine del comizio dila piazza ha intonato 'Bella Ciao'.I due nuovi primi cittadini celebrano la loro vittoria nei più importanti capoluoghi di questo ballottaggio: "Sono onorato della fiducia che mi è ...I dati in diretta. Vittoria schiacciante di Gualtieri e Lo Russo. A Trieste Dipiazza (centrodestra) sindaco per la quarta volta. Savona torna al centrosinistra, Galimberti e Mastella confermati a Vare ...