Proiezioni Rai 39% campione: Gualtieri vincente con 59.9%

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – La proiezione realizzata dal Consorzio Opinio Italia per la RAI e pari al 39% del campione conferma la netta vittoria di Roberto Gualtieri. Al candidato del centrosinistra a sindaco di Roma sono assegnate il 59,9% delle preferenze, contro il 40,1% dei voti andati allo sfidante di centrodestra, Enrico Michetti. (Agenzia Dire)

