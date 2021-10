Porto di Trieste, idranti della polizia in azione per sgomberare i No Green Pass. I manifestanti: “Pronti alla resistenza passiva” (Di lunedì 18 ottobre 2021) I manifestatnti seduti in strada davanti ai mezzi delle forze dell’ordine. A Genova un gruppo di antagonisti al varco dei traghetti, ma le merci deperibili e le persone non vengono bloccate. Sit-in di solidarietà al molo di Ravenna Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 18 ottobre 2021) I manifestatnti seduti in strada davanti ai mezzi delle forze dell’ordine. A Genova un gruppo di antagonisti al varco dei traghetti, ma le merci deperibili e le persone non vengono bloccate. Sit-in di solidarietà al molo di Ravenna

Advertising

heather_parisi : 'Ogni lavoratore del porto di Trieste farà la sua scelta libera. Se 800 portuali sono fuori vuol dire che dentro ce… - sebmes : Enrico Montesano è andato al porto di Trieste per schierarsi al fianco dei portuali No Green Pass. Direi che a que… - Tommasolabate : Tre giorni dal #GreenpassObbligatorio . Il porto di Trieste è bloccato? NO E quello di Genova? NEMMENO Le autostra… - L_uomoqualcuno : RT @dessere88: #trieste Fronte del porto Dispaccio a pochi minuti dall’arrivo della polizia. “Arrivata la celere a Trieste, siamo pron… - luwal10 : RT @dottorbarbieri: ?????? È COMINCIATO LO SGOMBERO DAVANTI IL VARCO 4 DEL PORTO DI #TRIESTE. LA POLIZIA, IN TENUTA ANTISOMMOSSA, HA AZIONATO… -