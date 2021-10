Pioli: “Ibrahimovic sta bene, ma non parte titolare” (Di martedì 19 ottobre 2021) "E' una partita molto importante sì, ma non credo ancora decisiva. Il doppio confronto con il Porto, nella classifica finale, inciderà molto. Giocando sette partite in venti giorni pensi al presente con tutte le energie". Trona la Champions ed al Milan di Stefano Pioli si presenta l'esame Porto. "Abbiamo studiato il Porto durante la sosta - continua il tecnico rossonero - è un avversario solido ed esperto, abituato alla Champions. È una squadra che ci darà delle difficoltà, ci renderà la partita complicata, ma abbiamo il nostro modo di giocare che dovremo portare avanti per 95 minuti". Dopo la partita contro il Verona si parlava di maturazione del Milan. Manca anche lo step ulteriore. "La nostra classifica non rispecchia appieno la prestazione delle prime due gare dove abbiamo capito che i dettagli fanno la differenza. Lì dobbiamo crescere, servono 95 minuti di alto ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 ottobre 2021) "E' una partita molto importante sì, ma non credo ancora decisiva. Il doppio confronto con il Porto, nella classifica finale, inciderà molto. Giocando sette partite in venti giorni pensi al presente con tutte le energie". Trona la Champions ed al Milan di Stefanosi presenta l'esame Porto. "Abbiamo studiato il Porto durante la sosta - continua il tecnico rossonero - è un avversario solido ed esperto, abituato alla Champions. È una squadra che ci darà delle difficoltà, ci renderà la partita complicata, ma abbiamo il nostro modo di giocare che dovremo portare avanti per 95 minuti". Dopo la partita contro il Verona si parlava di maturazione del Milan. Manca anche lo step ulteriore. "La nostra classifica non rispecchia appieno la prestazione delle prime due gare dove abbiamo capito che i dettagli fanno la differenza. Lì dobbiamo crescere, servono 95 minuti di alto ...

