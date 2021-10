Nasa: la sonda Lucy pronta ad esplorare gli asteroidi (Di lunedì 18 ottobre 2021) La sonda Lucy è partita come da programma appena due giorni fa. La missione si baserà sull’esplorazione degli asteroidi – una esplorazione storica targata Nasa, poiché ambiziosa e per certi aspetti rivoluzionaria. Una nuova missione della Nasa ha come obiettivo quello di esplorare gli asteroidi, in particolare quelli troiani di Giove. Lucy potrebbe donare alla Terra una nuova visione e nuova conoscenza sull’origine e il funzionamento del nostro sistema solare. Il lancio, è avvenuto con condizioni meteo favorevoli da Cape Canaveral, in Florida. La sonda Lucy è il frutto del lavoro della National Aeronautics and Space Administration (Nasa) e del Southwest Research Institute (SwRI), sonda ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Laè partita come da programma appena due giorni fa. La missione si baserà sull’esplorazione degli– una esplorazione storica targata, poiché ambiziosa e per certi aspetti rivoluzionaria. Una nuova missione dellaha come obiettivo quello digli, in particolare quelli troiani di Giove.potrebbe donare alla Terra una nuova visione e nuova conoscenza sull’origine e il funzionamento del nostro sistema solare. Il lancio, è avvenuto con condizioni meteo favorevoli da Cape Canaveral, in Florida. Laè il frutto del lavoro della National Aeronautics and Space Administration () e del Southwest Research Institute (SwRI),...

