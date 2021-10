Milan, Bakayoko torna in gruppo. E’ arruolabile per il Porto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Buona notizia in casa Milan. Il centrocampista Tiémoué Bakayoko, dopo l’infortunio rimediato nella sfida con la Lazio, è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe quindi essere disponibile per la trasferta di Champions contro il Porto. Una risorsa in più per il tecnico, Stefano Pioli, che nelle prossime settimane avrà bisogno di tutta la rosa per affrontare il tour de force che attende la squadra fino alla prossima sosta. Pioli spera di recuperare per la prossima sfida di campionato qualche altro elemento. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Buona notizia in casa. Il centrocampista Tiémoué, dopo l’infortunio rimediato nella sfida con la Lazio, èto ad allenarsi ine dovrebbe quindi essere disponibile per la trasferta di Champions contro il. Una risorsa in più per il tecnico, Stefano Pioli, che nelle prossime settimane avrà bisogno di tutta la rosa per affrontare il tour de force che attende la squadra fino alla prossima sosta. Pioli spera di recuperare per la prossima sfida di campionato qualche altro elemento. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AntoVitiello : #Bakayoko oggi è tornato ad allenarsi in gruppo #Milan - MilanNewsit : Milan, torna Bakayoko: ci sarà contro il Porto - Just_Da_ : RT @LorenzoASR_: Infortunati/indisponibili #Milan: - #TheoHernandez (Covid) - #Messias (rotto) - #Maignan (rotto) - #Florenzi (rotto) - #C… - PianetaMilan : .@TimoeB08, possibile convocazione per #PortoMilan di @ChampionsLeague - #UCL #ChampionsLeague #Champions @acmilan… - notizie_milan : Milanello: Bakayoko è tornato in gruppo e potrebbe esserci contro il Porto -