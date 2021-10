Mercato di via degli Orti a Fiumicino, Azzolini: “Bene il bando regionale da 340mila euro ma serve un piano di rilancio” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Fiumicino – “C’è ancora da lavorare se vogliamo che il Mercato coperto di via degli Orti a Fiumicino torni ad essere un punto di riferimento per il commercio locale. Già a maggio scorso avevamo preso posizione, quando, in Consiglio comunale, venne fatto un passo indietro rispetto alle iniziali idee di questa Amministrazione sul futuro della struttura”. Così in una nota stampa, Orazio Azzolini, presidente del Circolo Energie per Fiumicino. “Pochi giorni fa, – spiega il Presidente – soprattutto grazie all’impegno profuso dal consigliere Walter Costanza, l’Amministrazione Comunale è riuscita a far approvare un bando regionale che rilancerà con 340.000 euro il Mercato di via degli ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021)– “C’è ancora da lavorare se vogliamo che ilcoperto di viatorni ad essere un punto di riferimento per il commercio locale. Già a maggio scorso avevamo preso posizione, quando, in Consiglio comunale, venne fatto un passo indietro rispetto alle iniziali idee di questa Amministrazione sul futuro della struttura”. Così in una nota stampa, Orazio, presidente del Circolo Energie per. “Pochi giorni fa, – spiega il Presidente – soprattutto grazie all’impegno profuso dal consigliere Walter Costanza, l’Amministrazione Comunale è riuscita a far approvare unche rilancerà con 340.000ildi via...

Advertising

ilfaroonline : Mercato di via degli Orti a Fiumicino, Azzolini: “Bene il bando regionale da 340mila euro ma serve un piano di rila… - BolognaFiere : RT @AgriculturaIT: @EimaInt 2021. Macchine agricole: mercato Italia con crescite da record (trattori + 43,8%). Malavolti: momento euforico… - PGuaitani : RT @antgrasso_IT: Perché partecipare al Think Summit Italy di IBM? Per essere pronto ad affrontare nuove sfide cogliendo le opportunità of… - GESTORE_AWP : RT @EBamusement: @GESTORE_AWP @DIOGENECINICO @cassiani69 @LMusicco @bizzarri1974 @StampaTorino @torinotoday @PPBaretta @Sapar_info @ASTRO_2… - GESTORE_AWP : RT @EBamusement: @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @simonefeder @VITAnonprofit @NoSlotOrg @Leonardobecchet Confusione, incertezza e illegalità: i… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato via Nintendo Switch OLED soffre degli stessi problemi di tutti: poche scorte rispetto la domanda ... co - fondatore di Astris Advisory Japan KK, " Persino Nintendo sta dando il via a lotterie per gli ... creando disagi a un pubblico già un po' provato dall'intero mercato. Bisogna tenere duro, anche se ...

Clima, ONU: "Nel 2020 quintuplicato valore dei beni distrutti" ..." ha affermato inviato speciale dell'Onu per il clima " "è aumentato lo slancio del mercato ... soprattutto dei paesi in via di sviluppo . Da 3 a 5 migliaia di miliardi di dollari di investimenti per la ...

Stop al mercato coperto di via Giordano: la sperimentazione con Terra di Prato è già finita tvprato.it La guerra dei mondi Nelle sale italiane arriva l'anti Harry Potter. Una favola degna dei fratelli Grimm, tratta da una fortunata serie di libri, con un Jim Carrey in forma strepitosa, un terzetto di sfortunati bambini e ...

BuyFood, al via a Siena la settimana del gusto made in Tuscany Oltre 60 aziende toscane certificate per 47 buyers provenienti da mezzo mondo, interessati a conoscere (e importare) produzioni agrifood Dop, Igp, Agriqualità, Prodotto di Montagna e Prodotti Agroalim ...

... co - fondatore di Astris Advisory Japan KK, " Persino Nintendo sta dando ila lotterie per gli ... creando disagi a un pubblico già un po' provato dall'intero. Bisogna tenere duro, anche se ......" ha affermato inviato speciale dell'Onu per il clima " "è aumentato lo slancio del... soprattutto dei paesi indi sviluppo . Da 3 a 5 migliaia di miliardi di dollari di investimenti per la ...Nelle sale italiane arriva l'anti Harry Potter. Una favola degna dei fratelli Grimm, tratta da una fortunata serie di libri, con un Jim Carrey in forma strepitosa, un terzetto di sfortunati bambini e ...Oltre 60 aziende toscane certificate per 47 buyers provenienti da mezzo mondo, interessati a conoscere (e importare) produzioni agrifood Dop, Igp, Agriqualità, Prodotto di Montagna e Prodotti Agroalim ...