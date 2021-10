Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, che combinano? Belen a bocca aperta, non ci crede (Di lunedì 18 ottobre 2021) Siparietto esilarante a Tu Si que Vales: Sabrina Ferilli e Maria De Filippi hanno fatto sorridere tutti, incredibile quello che hanno combinato! Lo scorso sabato, a Tu Si Que Vales, è andato in scena un simpaticissimo siparietto tra Maria de Filippi e Sabrina Ferilli. Il pubblico presente ed i telespettatori a casa sono rimasti a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 18 ottobre 2021) Siparietto esilarante a Tu Si que Vales:Dehanno fatto sorridere tutti, incredibile quello che hanno combinato! Lo scorso sabato, a Tu Si Que Vales, è andato in scena un simpaticissimo siparietto trade. Il pubblico presente ed i telespettatori a casa sono rimasti a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

trash_italiano : Ilaria che magari sperava di diventare la nuova GDL e invece per sempre nei risultati di ricerca su Google alla voc… - daria__126 : RT @ahcomeseibella_: a maria de filippi pavia due cose non dovete toccare: i romani e sabrina ferilli roma #uominiedonne - vanessaspertis : RT @ahcomeseibella_: a maria de filippi pavia due cose non dovete toccare: i romani e sabrina ferilli roma #uominiedonne - ahcomeseibella_ : a maria de filippi pavia due cose non dovete toccare: i romani e sabrina ferilli roma #uominiedonne - cuteasgaskarth : non accetto meme di evil maria de filippi a meno che non la chiamiate waria de filippi dovete saper cogliere le opportunità -