Jack Dorsey: Square costruirà miner per estrarre Bitcoin (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jack Dorsey è uno dei principali massimalisti del Bitcoin e ha lavorato duramente per costruire ottimi affari nell'ecosistema Bitcoin La piattaforma di pagamento digitale Square vuole diventare uno dei maggiori attori nel settore del mining di criptovalute. Lo stesso CEO dell'azienda, Jack Dorsey, ha rivelato i piani per avviare la produzione di macchine per il mining del Bitcoin. Jack Dorsey da tempo ha ammesso la sua ammirazione per il Bitcoin e ha dichiarato che non gli importa molto delle altre criptovalute. Di conseguenza si è concentrato sul Bitcoin e ha costruito il suo business legato alle criptovalute pensando solo al BTC. In un thread su Twitter pubblicato nel fine settimana, ...

