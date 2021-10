Incidente in Arabia, chi erano i tre ballerini morti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si chiamavano Antonio Caggianelli, Nicolas Esposto e Giampiero Giarri i tre ballerini italiani morti in un tragico Incidente d’auto a Riad in Arabia Saudita. L’Incidente nel tardo pomeriggio di sabato, quando, durante una gita sulle montagne nel deserto, le due auto su cui viaggiavano gli artisti sono finite in una scarpata. I tre ballerini facevano parte del cast dello spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” e si trovavano in Arabia per partecipare all’evento di inaugurazione di un nuovo teatro. Nicolas Esposto Esposto, 28 anni, era nato in Francia, ma era cresciuto nell’Agrigentino, a San Giovanni Gemini. Sulla pagina facebook personale si definiva artista, ballerino e creatore di video. Di recente aveva fatto parte del corpo di ballo del ‘Premio Persefone 2021’ ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si chiamavano Antonio Caggianelli, Nicolas Esposto e Giampiero Giarri i treitalianiin un tragicod’auto a Riad inSaudita. L’nel tardo pomeriggio di sabato, quando, durante una gita sulle montagne nel deserto, le due auto su cui viaggiavano gli artisti sono finite in una scarpata. I trefacevano parte del cast dello spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” e si trovavano inper partecipare all’evento di inaugurazione di un nuovo teatro. Nicolas Esposto Esposto, 28 anni, era nato in Francia, ma era cresciuto nell’Agrigentino, a San Giovanni Gemini. Sulla pagina facebook personale si definiva artista, ballerino e creatore di video. Di recente aveva fatto parte del corpo di ballo del ‘Premio Persefone 2021’ ...

