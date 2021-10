Incendio a Pavona in chiesa ortodossa: la situazione (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Pavona (frazione del comune di Albano) un esteso Incendio ha colpito la chiesa ortodossa situata su via Palermo angolo con via Ancona. La prima chiamata di allarme dei residenti ai Vigili del Fuoco è partita verso l’ora di pranzo, alle 12,35 circa. Si presume – ma le indagini di inquirenti e investigatori sono ancora in corso – che le fiamme siano partite da un cortocircuito innescato da una presa elettrica a cui erano attaccati vari frigoriferi, si parla di due o tre unità. Sul posto i Vigili del Fuoco di tre comandi: Marino, Nemi e Pomezia; la Polizia Locale di Albano, gli operatori della società di raccolta rifiuti Volsca Ambiente e Servizi e infine i Carabinieri di Castel Gandolfo e la Polizia di Stato di Albano. Tra gli altri erano presente il primo cittadino di Albano, Massimiliano Borelli, vari consiglieri ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) A(frazione del comune di Albano) un estesoha colpito lasituata su via Palermo angolo con via Ancona. La prima chiamata di allarme dei residenti ai Vigili del Fuoco è partita verso l’ora di pranzo, alle 12,35 circa. Si presume – ma le indagini di inquirenti e investigatori sono ancora in corso – che le fiamme siano partite da un cortocircuito innescato da una presa elettrica a cui erano attaccati vari frigoriferi, si parla di due o tre unità. Sul posto i Vigili del Fuoco di tre comandi: Marino, Nemi e Pomezia; la Polizia Locale di Albano, gli operatori della società di raccolta rifiuti Volsca Ambiente e Servizi e infine i Carabinieri di Castel Gandolfo e la Polizia di Stato di Albano. Tra gli altri erano presente il primo cittadino di Albano, Massimiliano Borelli, vari consiglieri ...

