I supermercati Despar continuano ad assumere | premiati i dipendenti Fvg

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Visited 148 times, 148 visits today) Ultime notizie: In migliaia nelle piazze per protestare contro l'obbligo di Green Pass: da Udine a Trieste si alza la voce del dissenso in Fvg Le ragioni delle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : supermercati Despar

Friuli Oggi

"I colleghi sono il cuore pulsante dell'azienda " ha commentato Fabrizio Cicero Santalena, direttore regionaleper il Friuli Venezia Giulia " La nostra è una realtà che promuove le relazioni ...... da Udine a Trieste si alza la voce del dissenso in Fvg Le ragioni delle piazze del Fvg contro il Green Pass: "Le proteste non si fermano" Icontinuano ad assumere, premiati i ...Lo storico socio Végé è stato il solo offerente con 31,5 milioni di euro. Resta ora aperto, per il gruppo bresciano, il nodo di 15 supermercati.Cosa sta succedendo con i piatti di plastica usa e getta in vendita? Il 3 luglio 2021 è entrata in vigore la SUP (Single Use Plastic), la direttiva europea approvata nel marzo 2019 che mette definitiv ...