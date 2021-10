Green pass, al porto di Trieste sgomberato varco 4. Ancora disordini in città. VIDEO (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ancora disordini e tafferugli in serata in un'area non distante dal varco 4 del porto di Trieste - cuore delle proteste dei giorni scorsi contro il Green pass - tra un gruppo di manifestanti e le forze dell'ordine, dopo che i primi hanno tentato di riprendere la posizione sgomberata in mattinata. Sono stati azionati idranti e lacrimogeni (LE FOTO). Lo riporta il sito locale TriestePrima. Contro il blocco della polizia sono stati lanciati fumogeni e bottiglie di vetro. Inoltre sono state bloccate alcune strade con cassonetti. La polizia - riporta il giornale online - avrebbe arrestato un manifestante. Nel frattempo il varco 4 è rimasto bloccato e diversi sono i mezzi pesanti Ancora in coda. Il varco è ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 18 ottobre 2021)e tafferugli in serata in un'area non distante dal4 deldi- cuore delle proteste dei giorni scorsi contro il- tra un gruppo di manifestanti e le forze dell'ordine, dopo che i primi hanno tentato di riprendere la posizione sgomberata in mattinata. Sono stati azionati idranti e lacrimogeni (LE FOTO). Lo riporta il sito localePrima. Contro il blocco della polizia sono stati lanciati fumogeni e bottiglie di vetro. Inoltre sono state bloccate alcune strade con cassonetti. La polizia - riporta il giornale online - avrebbe arrestato un manifestante. Nel frattempo il4 è rimasto bloccato e diversi sono i mezzi pesantiin coda. Ilè ...

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - 300Italia : RT @ImolaOggi: ??No Green Pass, protesta anche alla New Holland di Modena - npedelini : RT @dottorbarbieri: ++ #GreenPass: Faq Chigi, obbligo anche per commercio all'aperto L'obbligo di green pass 'sussiste anche in capo agli… -