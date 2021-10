Covid, ricoverati da un mese padre e figlio muoiono per il virus a sei ore di distanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) ricoverati da un mese, padre e figlio muoiono di Covid a sei ore di distanza. Avevano 76 e 49 anni. La tragedia è avvenuta in una frazione di Busca, in provincia di Cuneo. A riportare la notizia è La Stampa, insieme all’appello del sindaco: ?È necessario rispettare le regole per evitare la trasmissione del contagio ed è assolutamente fondamentale vaccinarsi”. padre e figlio si chiamavano Raimondo e Michele Centrella, erano autotrasportatori conosciuti e stimati della zona, scrive La Stampa. Dopo aver avvertito i primi del virus, per entrambi le condizioni erano peggiorate fino al ricovero, avvenuto nella seconda metà di settembre. Poi il peggioramento, fino al decesso: il padre è morto sabato mattina ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021)da undia sei ore di. Avevano 76 e 49 anni. La tragedia è avvenuta in una frazione di Busca, in provincia di Cuneo. A riportare la notizia è La Stampa, insieme all’appello del sindaco: ?È necessario rispettare le regole per evitare la trasmissione del contagio ed è assolutamente fondamentale vaccinarsi”.si chiamavano Raimondo e Michele Centrella, erano autotrasportatori conosciuti e stimati della zona, scrive La Stampa. Dopo aver avvertito i primi del, per entrambi le condizioni erano peggiorate fino al ricovero, avvenuto nella seconda metà di settembre. Poi il peggioramento, fino al decesso: ilè morto sabato mattina ...

