Classifica marcatori Champions League 2021/22 (Di lunedì 18 ottobre 2021) I capocannonieri della massima competizione europea: chi succederà ad Herling Haaland? Il centravanti del Borussia Dortmund, Herling Haaland, ha vinto la Classifica cannonieri dell’ultima Champions League con 10 gol segnati. L’attaccante classe 2000 succede al polacco Robert Lewandowski, che con 15 centri aveva primeggiato nell’edizione precedente del torneo. Chi sarà l’erede del giovane norvegese? : la corsa al trono dei marcatori europeo è ufficialmente partita il 14 e 15 settembre, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi del torneo. Qui di seguito la Classifica aggiornata dei migliori cannonieri della Champions League: 5 GOL: Haller (Ajax) 4 GOL: Lewandowski – 1 rig. (Bayern Monaco), Nkunku (Lipsia); 3 GOL: Salah (Liverpool); 2 GOL: Berghuis (Ajax), ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) I capocannonieri della massima competizione europea: chi succederà ad Herling Haaland? Il centravanti del Borussia Dortmund, Herling Haaland, ha vinto lacannonieri dell’ultimacon 10 gol segnati. L’attaccante classe 2000 succede al polacco Robert Lewandowski, che con 15 centri aveva primeggiato nell’edizione precedente del torneo. Chi sarà l’erede del giovane norvegese? : la corsa al trono deieuropeo è ufficialmente partita il 14 e 15 settembre, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi del torneo. Qui di seguito laaggiornata dei migliori cannonieri della: 5 GOL: Haller (Ajax) 4 GOL: Lewandowski – 1 rig. (Bayern Monaco), Nkunku (Lipsia); 3 GOL: Salah (Liverpool); 2 GOL: Berghuis (Ajax), ...

Advertising

LucaNardo97 : RT @SkySport: Marcatori stranieri in Serie A: la classifica dal 2010 a oggi #SkySerieA #SerieA #SkySport #Ilicic - chalcio : Super League, round-up 10ª giornata: risultati, marcatori, resoconti e classifica - De_Sand88 : RT @Lega_B: Ecco la classifica marcatori aggiornata dopo l'8?? giornata di #SerieBKT ?? #Mulattieri raggiunge #Lucca in testa nella sfida… - PianetaLecce : Il brasiliano sale ancora - davidferrini_ : RT @Lega_B: Ecco la classifica marcatori aggiornata dopo l'8?? giornata di #SerieBKT ?? #Mulattieri raggiunge #Lucca in testa nella sfida… -