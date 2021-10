Ballottaggio, prosegue lo spoglio: Mastella sempre in testa (LIVE) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I seggi si sono chiusi alle 15 di questo pomeriggio ed è subito iniziato lo spoglio che porterà all’elezione del sindaco di Benevento. In corsa il primo cittadino uscente, Clemente Mastella, e Luigi Diego Perifano. Stando ai primi risultati che emergono, l’ex guardasigilli sarebbe leggermente avanti nelle preferenze. Mastella, per il momento, avrebbe raccolto il 52% delle preferenze contro il 48% dello sfidante. AGGIORNAMENTO ORE 15:54 – prosegue lo spoglio a Benevento, dove il sindaco Clemente Mastella si conferma in testa per il momento, aumentando di poco la propria percentuale. Dopo le ultime schede scrutinate, Perifano si assesta intorno al 47% delle preferenze contro il 53% dello sfidante. Seguono ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I seggi si sono chiusi alle 15 di questo pomeriggio ed è subito iniziato loche porterà all’elezione del sindaco di Benevento. In corsa il primo cittadino uscente, Clemente, e Luigi Diego Perifano. Stando ai primi risultati che emergono, l’ex guardasigilli sarebbe leggermente avanti nelle preferenze., per il momento, avrebbe raccolto il 52% delle preferenze contro il 48% dello sfidante. AGGIORNAMENTO ORE 15:54 –loa Benevento, dove il sindaco Clementesi conferma inper il momento, aumentando di poco la propria percentuale. Dopo le ultime schede scrutinate, Perifano si assesta intorno al 47% delle preferenze contro il 53% dello sfidante. Seguono ...

