Ballottaggio | primi dati | Mastella in leggero vantaggio su Perifano LIVE

Advertising

SkyTG24 : #Ballottaggi, chiuse le urne. I primi instant poll su #Roma e #Torino con @vitale_f - repubblica : L’affluenza nelle città interessate dal ballottaggio si aggira intorno al 49% secondo i primi dati diffusi dal Mini… - anteprima24 : ** #Ballottaggio, primi dati: #Mastella in leggero vantaggio su #Perifano ** - Lukianova_Svetl : RT @SkyTG24: #Ballottaggi, chiuse le urne. I primi instant poll su #Roma e #Torino con @vitale_f - Marcopalmaxv : RT @SkyTG24: #Ballottaggi, chiuse le urne. I primi instant poll su #Roma e #Torino con @vitale_f -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio primi

Anche in base aiInstant quorum di Sky, nella Capitale Roberto Gualtieri è in vantaggio su ... In base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, alper le comunali a Torino il ...Ai ballottaggi per le elezioni comunali di Torino, in base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, il candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo, è al 56 - 60% mentre il candidato ...Il Comune di Torino ha messo a disposizione i dati relativi al ballottaggio tra i due candidati Stefano Lo Russo e Paolo Damilano, per quel che concerne il primo exit poll relativo alle amministrative ...... I cittadini di Battipaglia hanno scelto al ballottaggio Cecilia Francese, che viene confermata sindaco di Battipaglia, bocciando l’alternativa Antonio Visconti. Al primo turno, Francese, sindaco ...