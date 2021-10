Ballottaggi, solo 10 comuni per il centrodestra. La sconfitta di una coalizione in crisi di rappresentanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una tornata amministrativa che manda in crisi il centrodestra. I risultati di questo secondo turno di elezioni Comunali hanno confermato lo scenario che si era aperto nel primo weekend di votazioni, quando era già chiaro che i partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini stavano andando incontro a una grave sconfitta. Il centrosinistra ha vinto in oltre metà delle grandi città al voto: su 20 capoluoghi di regione e di provincia coinvolte nelle amministrative, 13 sono andate a candidati di centrosinistra. Il centrodestra non è riuscito a prendersi nessuno tra i grandi capoluoghi, perdendo a Roma, Bologna, Napoli (dove ha pesato l’alleanza M5s-Pd con Manfredi) e Milano. La coalizione si è confermata solo a Trieste con Roberto Dipiazza, a Pordenone, a Novara e a Grosseto. Meloni, ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una tornata amministrativa che manda inil. I risultati di questo secondo turno di elezioni Comunali hanno confermato lo scenario che si era aperto nel primo weekend di votazioni, quando era già chiaro che i partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini stavano andando incontro a una grave. Il centrosinistra ha vinto in oltre metà delle grandi città al voto: su 20 capoluoghi di regione e di provincia coinvolte nelle amministrative, 13 sono andate a candidati di centrosinistra. Ilnon è riuscito a prendersi nessuno tra i grandi capoluoghi, perdendo a Roma, Bologna, Napoli (dove ha pesato l’alleanza M5s-Pd con Manfredi) e Milano. Lasi è confermataa Trieste con Roberto Dipiazza, a Pordenone, a Novara e a Grosseto. Meloni, ...

