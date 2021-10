Ballottaggi | Letta | “Vittoria trionfale | governo Draghi più forte”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Una, che però celebriamo senza trionfalismi”. Lo ha detto Enrico, al Nazareno, commentando l’esito dei. “E’ un risultato che va al di là di ogni più rosea aspettativa”, ha sottolineato il segretario del Pd.è stato accolto da un lungo applauso dei dirigenti del Pd, al suo arrivo al Nazareno per la conferenza stampa sui. “Gli elettori di centrosinistra sono stati più avanti di noi, si son fusi. Abbiamo vinto perché siamo stati uniti”, ha rimarcato. “Con questo risultato così travolgente, avremmo l’interesse ad andare al voto, perché il Pd in Parlamento è sotto rappresentato. Ma io invece dico che questo voto rafforza ile alchiediamo di andare avanti” ha ...

Lo ha detto Enrico, al Nazareno, commentando l'esito dei. "E' un risultato che va al di là di ogni più rosea aspettativa", ha sottolineato il segretario del Pd. E' il primo commento del leader della Lega, Matteo Salvini ai, da Catanzaro. Roma, 18 ott (Adnkronos) – "Sono due le note dolenti del voto. La prima è la partecipazione, per questo rilancerò le Agorà democratiche. Il secondo tema è che oggi celebriamo la vittoria di sindaci uo ... Letta: "Vittoria trionfale". Gualtieri: "Inizia un lavoro per rilanciare Roma". Salvini: "Abbiamo più sindaci di 15 giorni fa". Festa a Torino per Lo Russo: "Dedico la vittoria a don Aldo, mio punto d ...