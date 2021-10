Arbitri, quanti errori nel week end: Kalinic, Beto, Mkhitaryan… (Di lunedì 18 ottobre 2021) La giornata di campionato con più polemiche arbitrali è anche la stessa che si è aperta con una polemica che di arbitrale non aveva nulla. Felipe Anderson nota Dimarco a terra, continua a giocare e va a segnare il gol che permette alla Lazio di condannare l’Inter. Sarri nel post partita spiega: “L’Inter ha giocato, abbiamo giocato anche noi”. Difficile obiettare. Ma nel resto del turno di campionato le polemiche hanno riguardato veri e propri episodi da moviola, su tutti quello in Juventus-Roma dove Orsato di Schio è stato sommerso dalle critiche (ANALISI COMPLETA) per la situazione sul gol di Abraham, poi trasformato in calcio di rigore. Nessun vantaggio, fischio frettoloso e rigore non ripetuto dopo l’errore nonostante la presenza di Mancini e Chiellini (che andranno a contendersi la ribattuta) in area prima del tiro. “Perché quando l’arbitro espelle un giocatore poi tenta di ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) La giornata di campionato con più polemiche arbitrali è anche la stessa che si è aperta con una polemica che di arbitrale non aveva nulla. Felipe Anderson nota Dimarco a terra, continua a giocare e va a segnare il gol che permette alla Lazio di condannare l’Inter. Sarri nel post partita spiega: “L’Inter ha giocato, abbiamo giocato anche noi”. Difficile obiettare. Ma nel resto del turno di campionato le polemiche hanno riguardato veri e propri episodi da moviola, su tutti quello in Juventus-Roma dove Orsato di Schio è stato sommerso dalle critiche (ANALISI COMPLETA) per la situazione sul gol di Abraham, poi trasformato in calcio di rigore. Nessun vantaggio, fischio frettoloso e rigore non ripetuto dopo l’errore nonostante la presenza di Mancini e Chiellini (che andranno a contendersi la ribattuta) in area prima del tiro. “Perché quando l’arbitro espelle un giocatore poi tenta di ...

