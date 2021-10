Ancelotti | “Le squadre di De Zerbi giocano sempre con una chiara identità Sarà una sfida difficile”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Carloha parlato in conferenza stampa alla vigilia delladi Champions contro lo Shakhtar. Ecco le sue parole: “Ho visto ottime cose nell’ultimo allenamento, siamo motivati e abbiamo lavorato sugli errori fatti nelle ultime partite.unacontro un avversario che gioca bene e farà di tutto per vincere. Delo conosco molto bene, è un amico. Siamo di generazioni diverse, ma le suecon una. Lo Shakhtar gioca molto bene, così come giocava bene il Sassuolo”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

In questo momento della stagione soffrono tutti, quasi tutte lenon sono al completo. Le ...si è poi spostato sul discorso riguardante il modulo: 'Non abbiamo mostrato una chiara ...Conferenza stampa: le parole del tecnico del Real Madrid alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk Carloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue dichiarazioni. DE ZERBI - "Lo conosco bene, è un grande amico. Siamo di una generazione diversa, ...Nella due giorni di Champions' League che ci attende nel girone dell'Inter si giocherà un "derby italiano" tra De Zerbi e Ancelotti in occasione della sfida tra Shakhtar e Real. Ecco le parole di De Z ...All’Olimpiyskiy Stadium di Kiev si gioca il match valido per la terza giornata del gruppo D di Champions League tra Shakhtar e Real Madrid. Ecco l'analisi del match e la scelta del pronostico vincente ...