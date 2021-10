100donnevestitedirosso per un flash mob alla Stazione Marittima

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 18 ottobre 2021) di Monica De Santis Sarà ladi Salerno ad ospitare il prossimo 23 ottobre ilmob. L’appuntamento è per le ore15. L’iniziativa è organizzato dal Lions Club Branch Salerno Minerva e ddiellemme s.r.l. e vedrà la partecipazione del Governatore Vincenzo De Luca, del sindaco Vincenzo Napoli, dell’attrice romana Sara Ricci conosciuti ai più per la sua partecipazionesoap opera Vivere e per aver partecipato a diverse fiction come Don?Matteo ed altre.?Saranno presenti anche gli assessori e consiglieri comunali e le massime autorità cittadine. Un vero e proprio movimento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che, Alessia Ramusino, ideatrice, porta nelle più importanti città italiane. La mission è quella di diffondere la ...