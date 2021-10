Zitto, folcloristico e omologato: così deve essere l’intellettuale moderno (Di domenica 17 ottobre 2021) Dovrebbe ormai essere chiaro a tutti che la figura dell’intellettuale appartiene al passato, e che essa è stata sostituita da un nuovo modello di uomo di sapere, solidale all’ordine della religione scientista e suo strumento di propaganda militante. Non che l’intellettuale di professione incarnasse chissà quale valore etico o fosse investito di una qualche missione sociale. Egli era, tuttavia, il residuo di un mondo in cui esistevano istanze che non potevano essere risolte ricorrendo esclusivamente a comitati tecnico-scientifici o a modelli previsionali, ma che si riconosceva utile problematizzare anche alla luce della memoria storica, delle scienze umane e della coscienza critica. Dobbiamo riconoscere che quell’epoca, assieme all’ordine borghese, è ormai agonizzante. Presto, qualsiasi attività di pensiero che non sia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 ottobre 2021) Dovrebbe ormaichiaro a tutti che la figura delappartiene al passato, e che essa è stata sostituita da un nuovo modello di uomo di sapere, solidale all’ordine della religione scientista e suo strumento di propaganda militante. Non chedi professione incarnasse chissà quale valore etico o fosse investito di una qualche missione sociale. Egli era, tuttavia, il residuo di un mondo in cui esistevano istanze che non potevanorisolte ricorrendo esclusivamente a comitati tecnico-scientifici o a modelli previsionali, ma che si riconosceva utile problematizzare anche alla luce della memoria storica, delle scienze umane e della coscienza critica. Dobbiamo riconoscere che quell’epoca, assieme all’ordine borghese, è ormai agonizzante. Presto, qualsiasi attività di pensiero che non sia ...

