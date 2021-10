William come Diana, la sua popolarità infastidisce Carlo (Di domenica 17 ottobre 2021) Non c’è pace per la Famiglia Reale britannica. Dopo l’addio a Buckingham Palace di Harry e Meghan, che si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America, il clima non è affatto migliorato e anche tra gli altri membri sembrerebbe esserci tensione. In particolare, il Principe Carlo sarebbe infastidito dal suo primogenito, William. Carlo infastidito da William: il motivo Il futuro della monarchia è senza ombra di dubbio William. Il trono, però, spetta prima a suo padre, il Principe Carlo, primo in linea di successione e diretto erede della Regina Elisabetta. Tuttavia, il duca di Cambridge e sua moglie Kate Middleton godono già di una maggiore popolarità che potrebbe creare problemi insormontabili. Insomma, Kate e William sarebbero già più amati e più in luce ... Leggi su dilei (Di domenica 17 ottobre 2021) Non c’è pace per la Famiglia Reale britannica. Dopo l’addio a Buckingham Palace di Harry e Meghan, che si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America, il clima non è affatto migliorato e anche tra gli altri membri sembrerebbe esserci tensione. In particolare, il Principesarebbe infastidito dal suo primogenito,infastidito da: il motivo Il futuro della monarchia è senza ombra di dubbio. Il trono, però, spetta prima a suo padre, il Principe, primo in linea di successione e diretto erede della Regina Elisabetta. Tuttavia, il duca di Cambridge e sua moglie Kate Middleton godono già di una maggioreche potrebbe creare problemi insormontabili. Insomma, Kate esarebbero già più amati e più in luce ...

