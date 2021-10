Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati | esplode il gossip sul tradimento

(Di domenica 17 ottobre 2021)nonpiù una coppia, la prima conferma della rottura tra gli argentini sembra giungere con un messaggio sibillino di addio al calciatore cheha condiviso con il web nelle ultime ore. Un post dalle parole piuttosto forti, in cuiparlerebbe non velatamente di unsubito dal calciatore. Dal Sud America, inoltre, i media avvalorano l’ipotesi rottura tra gli argentini facendo luce su un messaggio privato che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip avrebbe inviato ad una persona a lei cara, a conferma della sua separazione dasi dividono: l’indiscrezione...

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Corriere : Wanda Nara-Icardi, separazione in vista? Lei sui social: «Hai rovinato una famiglia di ... - Corriere : Wanda Nara, la foto e la frecciata a Icardi su Instagram: «I figli sono la mia vita» - EmanuelaSono : RT @francyfra197979: Wanda Nara nota suora di clausura che dà della cagna all’amante di Icardi. Io direi che possiamo chiudere la domenica… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Week end molto complicato per l'attaccante argentino: venerdì l'opaca prestazione nel successo per 2 - 1 contro l'Angers in in Ligue 1 e sabato la rottura con la moglie. Proprio quest'...In maniera totalmente inaspettata,ha annunciato la fine della sua relazione con l'ex calciatore e capitano dell'Inter Mauro Icardi . La coppia, dopo un breve periodo di fidanzamento, si è sposata nella giornata del 27 ...«Buona giornata a me. Grazie per avermi reso la mamma più orgogliosa del mondo». È il messaggio che Wanda Nara, 34 anni, indirizza su Instagram ai suoi cinque figli, postando una foto che li ritrae ...Con un post su Instagram, la showgirl sembra ufficializzare l'addio e poi lo conferma ai giornali argentini: "Mi sto separando" ...