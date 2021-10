Uomini e donne, anticipazioni: Tina appende Gemma al soffitto (Di domenica 17 ottobre 2021) Le registrazioni di Uomini e donne, svelate da Gianni Sperti, raccontano di una nuova mummia “rifatta” per rappresentare Gemma Galgani: l’opera, voluta da Tina, diventa tema di discussione fino a quando la Cipollari non ottiene di poterla appendere al soffitto, offendendo così Gemma ancora una volta Tina Cipollari riesce sempre a dare il meglio di lei quando deve inventarsi qualche scherzo o gag per Gemma: l’opinionista, che da anni ormai Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 17 ottobre 2021) Le registrazioni di, svelate da Gianni Sperti, raccontano di una nuova mummia “rifatta” per rappresentareGalgani: l’opera, voluta da, diventa tema di discussione fino a quando la Cipollari non ottiene di poterlare al, offendendo cosìancora una voltaCipollari riesce sempre a dare il meglio di lei quando deve inventarsi qualche scherzo o gag per: l’opinionista, che da anni ormai Articolo completo: dal blog SoloDonna

