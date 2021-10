Stefano Puzzer, video messaggio, la protesta va avanti (Di domenica 17 ottobre 2021) Stefano Puzzer, portavoce ufficiale del Coordinamento Lavoratori Portuali Trieste (CLPT) e rappresentante dei portuali dello scalo giuliano spiega che la protesta va avanti: “Non non abbiamo detto che facciamo un passo indietro. Stiamo attenti con le parole. Abbiamo detto che vogliamo fare uno step avanti. Per arrivare alla soluzione, che il Green Pass venga tolto, era giusto per dimostrare al governo che sia noi lavoratori che il Governo, ci facessimo un bagno di uniltà. E’ il momento di trovare una soluzione. Andare avanti così non si può. Noi dimostreremo giorno per giorno che il Green pass non è una misura sanitaria ma solamente economica che fa buchi da ogni parte. Abbiamo detto che è pieno di lavoratori che vanno a lavorare senza green pass. il segnale è arrivato”. Leggi su udine20 (Di domenica 17 ottobre 2021), portavoce ufficiale del Coordinamento Lavoratori Portuali Trieste (CLPT) e rappresentante dei portuali dello scalo giuliano spiega che lava: “Non non abbiamo detto che facciamo un passo indietro. Stiamo attenti con le parole. Abbiamo detto che vogliamo fare uno step. Per arrivare alla soluzione, che il Green Pass venga tolto, era giusto per dimostrare al governo che sia noi lavoratori che il Governo, ci facessimo un bagno di uniltà. E’ il momento di trovare una soluzione. Andarecosì non si può. Noi dimostreremo giorno per giorno che il Green pass non è una misura sanitaria ma solamente economica che fa buchi da ogni parte. Abbiamo detto che è pieno di lavoratori che vanno a lavorare senza green pass. il segnale è arrivato”.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Se il 30 non otteniamo il ritiro del green pass bloccheremo tutta l' Italia'. Lo dice Stefano Puzzer del Clpt. Puz… - Agenzia_Ansa : Dietrofront del Coordinamento dei portuali triestini che, dopo il comunicato diffuso in serata' e la conferenza sta… - rtl1025 : ??? 'Se il 30 non otteniamo il ritiro del #greenpass bloccheremo tutta l'#Italia'. Lo ha annunciato Stefano #Puzzer… - PietroCalabrese : RT @Marco_dreams: Stefano Puzzer, un sindacalista figlio dell’autonomia territoriale del Porto di Trieste. Un patriota vecchio stampo. Tant… - udine20 : Stefano Puzzer, video messaggio, la protesta va avanti - -