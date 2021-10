Spalletti: «Il prossimo rigore per me lo batte Insigne, quello dopo lo batte Lorenzo e poi il capitano» (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel post partita di Napoli-Torino, ai microfoni di Dazn il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. Quando è forte Osimhen? «È vero, è un calciatore fortissimo che sta attraversando un buon momento di forma. Ma quello che diventa fondamentale è che va ad acchiappare ancora più cose, sta diventando sempre più completo» Ha mai pensato che fosse impossibile sbloccarla? «Impossibile mi sembra troppo nel senso che quando hai a disposizione dei calciatori forti nel reparto offensivo come ho io un po’ di soluzioni da giocare are le hai» Su Rrhamani? «È un calciatore che si è guadagnato il suo posto da titolare, deve solo migliorare un po’ nelle scelte della costruzione. però è completo dietro, ha posizione, fisico e impatto ed è difficile andarlo a bucare» Il suo Napoli ha tanti modi per vincere le partite, riesce ad adattarsi alle partite, riusciva a farlo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel post partita di Napoli-Torino, ai microfoni di Dazn il tecnico del Napoli, Luciano. Quando è forte Osimhen? «È vero, è un calciatore fortissimo che sta attraversando un buon momento di forma. Mache diventa fondamentale è che va ad acchiappare ancora più cose, sta diventando sempre più completo» Ha mai pensato che fosse impossibile sbloccarla? «Impossibile mi sembra troppo nel senso che quando hai a disposizione dei calciatori forti nel reparto offensivo come ho io un po’ di soluzioni da giocare are le hai» Su Rrhamani? «È un calciatore che si è guadagnato il suo posto da titolare, deve solo migliorare un po’ nelle scelte della costruzione. però è completo dietro, ha posizione, fisico e impatto ed è difficile andarlo a bucare» Il suo Napoli ha tanti modi per vincere le partite, riesce ad adattarsi alle partite, riusciva a farlo ...

