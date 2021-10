Pierpaolo Pretelli in lacrime a Domenica In (Di domenica 17 ottobre 2021) Pierpaolo Pretelli è stato ospite nella puntata di Domenica In andata in onda Domenica 17 ottobre 2021; per l’ex velino di Striscia la Notizia è stata la prima volta nel salotto di zia Mara e, parlando della sua storia d’amore con Giulia Salemi, Pierpaolo non è riuscito a trattenere le lacrime. Perché? Mara Venier, nel consueto appuntamento con la sua Domenica In, ha invitato l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli; il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 17 ottobre 2021)è stato ospite nella puntata diIn andata in onda17 ottobre 2021; per l’ex velino di Striscia la Notizia è stata la prima volta nel salotto di zia Mara e, parlando della sua storia d’amore con Giulia Salemi,non è riuscito a trattenere le. Perché? Mara Venier, nel consueto appuntamento con la suaIn, ha invitato l’ex gieffino; il Articolo completo: dal blog SoloDonna

