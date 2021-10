Michele Cucuzza, la compagna è il medico estetico Rosanna Caltizzone (Di domenica 17 ottobre 2021) Michele Cucuzza è legato alla compagna Rosanna Caltizzone, come rivelato dallo stesso giornalista e presentatore nel 2019 che annunciava in un’intervista di avere una nuova relazione. Rivedremo l’ex gieffino stasera nell’ultima puntata di “Scherzi A Parte“, dalle 21:30 su Canale 5, dove sarà vittima di uno degli scherzi organizzato dallo staff di autori. Michele Cucuzza la compagna Rosanna Caltizzone vive tra Catanzaro e Roma Lo stesso conduttore italiano ha avuto relazioni importanti con una giornalista francese e poi con una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021)è legato alla, come rivelato dallo stesso giornalista e presentatore nel 2019 che annunciava in un’intervista di avere una nuova relazione. Rivedremo l’ex gieffino stasera nell’ultima puntata di “Scherzi A Parte“, dalle 21:30 su Canale 5, dove sarà vittima di uno degli scherzi organizzato dallo staff di autori.lavive tra Catanzaro e Roma Lo stesso conduttore italiano ha avuto relazioni importanti con una giornalista francese e poi con una ...

Advertising

ilbreano : Eccoci per l’ultima puntata di #ScherziaParte ospiti e vittime: Michele Cucuzza, Filippo Magnini, Elisabetta Gregor… - viaggiatrice_ : RT @TeleConsiglio: Stasera, niente tv. Ma no, scherzavo. Scherzo anch’io, sapete?@EnricoPapi2 , scherzano tutti quelli di #Scherziaparte. N… - TeleConsiglio : Stasera, niente tv. Ma no, scherzavo. Scherzo anch’io, sapete?@EnricoPapi2 , scherzano tutti quelli di… -