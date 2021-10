LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: sette uomini in testa alla corsa, gruppo a 2’40” e in rimonta (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del Veneto Classic 2021 15.15 65 chilometri alla conclusione! Forte ritmo imposto nel gruppo da Taco Van der Hoorn, vincitore quest’anno della terza tappa del Giro d’Italia. 15.13 Tre delle quattro formazioni Pro Tour stanno facendo l’andatura in testa al gruppo: l’Intermarché Wanty-Gobert, la UAE-Emirates e l’Astana Premier Tech. 15.10 Anche il gruppo è scollinato a La Rosina e si sta involando verso La Tisa. 15.08 Adesso bisognerà aspettare una decina di chilometri per scalare La Tisa: 330 metri di salita al 15,2% tutto in pavé. 15.05 I fuggitivi completano la prima ascesa a La Rosina: ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del15.15 65 chilometriconclusione! Forte ritmo imposto nelda Taco Van der Hoorn, vincitore quest’anno della terza tappa del Giro d’Italia. 15.13 Tre delle quattro formazioni Pro Tour stanno facendo l’andatura inal: l’Intermarché Wanty-Gobert, la UAE-Emirates e l’Astana Premier Tech. 15.10 Anche ilè scollinato a La Rosina e si sta involando verso La Tisa. 15.08 Adesso bisognerà aspettare una decina di chilometri per scalare La Tisa: 330 metri di salita al 15,2% tutto in pavé. 15.05 I fuggitivi completano la prima ascesa a La Rosina: ...

Advertising

raibobo : #LIVE Siamo in diretta su #SNWsport con #TopGol. Dalle 15.15 viviamo assieme le emozioni dei campi di #Veneto e… - sportnelweb : #LIVE Siamo in diretta su #SNWsport con #TopGol. Dalle 15.15 viviamo assieme le emozioni dei campi di #Veneto e… - raiboboLIVE : #LIVE Siamo in diretta su #SNWsport con #TopGol. Dalle 15.15 viviamo assieme le emozioni dei campi di #Veneto e… - zazoomblog : LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: sette uomini al comando gruppo stabile a 3? - #Veneto #Classic #DIRETTA:… - raibobo : #sportnelweb Oggi alle 15.15 torna #TopGol con Massimo Verona e le dirette dai campi dilettantistici di #Veneto e… -