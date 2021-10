Lite in strada a Milano, 31enne in pericolo di vita: ferita a coltellate vicino corso Como (Di domenica 17 ottobre 2021) La donna, residente a Segrate, è ricoverata al Niguarda: la Lite scoppiata in via Toqueville sembra tra un gruppo di giovani nordafricani Leggi su repubblica (Di domenica 17 ottobre 2021) La donna, residente a Segrate, è ricoverata al Niguarda: lascoppiata in via Toqueville sembra tra un gruppo di giovani nordafricani

Advertising

StraNotizie : Lite in strada a Milano, 31enne in pericolo di vita: ferita a coltellate vicino corso Como - LucianaCiolfi : RT @repubblica: Lite in strada a Milano, 31enne in pericolo di vita: ferita a coltellate vicino corso Como - repubblica : Lite in strada a Milano, 31enne in pericolo di vita: ferita a coltellate vicino corso Como - rep_milano : Lite in strada a Milano, 31enne in pericolo di vita: ferita a coltellate vicino corso Como - amicodelpelato : RT @a_palumbell: Birra; @amicodelpelato ubriaco; Lite a tratti per strada, e dario. Ottima serata -