Gubitosi (TIM) sicuro: “I problemi di Dazn si stanno risolvendo” (Di domenica 17 ottobre 2021) “TimVision è la piattaforma con l’offerta più ricca in Italia. In poco tempo ha messo insieme una base clienti estremamente appetibile per ogni produttore di contenuti. Ne sono la prova le partnership siglate con player del calibro di Netfilx, Disney, Mediaset, Amazon, Discovery e Dazn“. L’amministratore delegato di TIM, Luigi Gubitosi si dice soddisfatto ai microfoni del Messaggero in una lunga intervista che tocca anche il tema dell’alleanza con Dazn: “Ha rappresentato una svolta che ci ha permesso di entrare nel cuore di una delle passioni più sentite dagli italiani, il calcio. Attraverso Dazn, Mediaset Infinity+ e Prime Video offriamo tutto il meglio del calcio sulla nostra piattaforma. E ciò sta portando molti italiani a utilizzare la fibra contribuendo alla digitalizzazione del Paese”. E sui disservizi legati a ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) “TimVision è la piattaforma con l’offerta più ricca in Italia. In poco tempo ha messo insieme una base clienti estremamente appetibile per ogni produttore di contenuti. Ne sono la prova le partnership siglate con player del calibro di Netfilx, Disney, Mediaset, Amazon, Discovery e“. L’amministratore delegato di TIM, Luigisi dice soddisfatto ai microfoni del Messaggero in una lunga intervista che tocca anche il tema dell’alleanza con: “Ha rappresentato una svolta che ci ha permesso di entrare nel cuore di una delle passioni più sentite dagli italiani, il calcio. Attraverso, Mediaset Infinity+ e Prime Video offriamo tutto il meglio del calcio sulla nostra piattaforma. E ciò sta portando molti italiani a utilizzare la fibra contribuendo alla digitalizzazione del Paese”. E sui disservizi legati a ...

