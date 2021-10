Far Cry 6 – Guida Completa (Di domenica 17 ottobre 2021) Se state giocando o avete intenzione di giocare a Far Cry 6, allora questa Guida vi tornerà utile, anticipandovi che potrebbe essere aggiornata nel tempo. Come sbloccare la tuta alare in Far Cry 6 Iniziamo con come sbloccare la tuta alare, un gadge che vi tornerà sicuramente utile quando vi getterete da grandi altezze o da un elicottero/aereo. La tuta alare vi permetterà di spostarsi velocemente in cielo, scendendo in picchiata e raggiungendo luoghi distanti. A differenza del paracadute, disponibile fin da subito, la tuta alare va sbloccata. La prima cosa da fare è raggiungere e sbloccare uno dei tanti accampamenti presenti in gioco, come quello situato a Costa del Mar, quindi avvicinatevi all’NPC con l’icona del martello sulla testa e interagite con lui, dovete a questo punto investire risorse per costruire strutture. Per ottenere la tuta alare dovrete ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 17 ottobre 2021) Se state giocando o avete intenzione di giocare a Far Cry 6, allora questavi tornerà utile, anticipandovi che potrebbe essere aggiornata nel tempo. Come sbloccare la tuta alare in Far Cry 6 Iniziamo con come sbloccare la tuta alare, un gadge che vi tornerà sicuramente utile quando vi getterete da grandi altezze o da un elicottero/aereo. La tuta alare vi permetterà di spostarsi velocemente in cielo, scendendo in picchiata e raggiungendo luoghi distanti. A differenza del paracadute, disponibile fin da subito, la tuta alare va sbloccata. La prima cosa da fare è raggiungere e sbloccare uno dei tanti accampamenti presenti in gioco, come quello situato a Costa del Mar, quindi avvicinatevi all’NPC con l’icona del martello sulla testa e interagite con lui, dovete a questo punto investire risorse per costruire strutture. Per ottenere la tuta alare dovrete ...

Advertising

infoitscienza : A quanto pare, anche in Far Cry 6 giocare un +4 a Uno fa finire delle amicizie - infoitscienza : Far Cry 6 e la sua colonna sonora piena di classici e tormentoni - itsgerodude : Duki en la radio del far cry 6 jsjsjs - sasagamer13 : Hey Andate a vedere il mio nuovo video.. #4 FAR CRY 6 (4K - 60Fps) Walkthrough Gameplay No commentary PS5 ITA - Par… - sasagamer13 : Hey Andate a vedere il mio nuovo video.. #3 FAR CRY 6 (4K - 60Fps) Walkthrough Gameplay No commentary PS5 ITA - Par… -