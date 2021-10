Domenica In: Pierpaolo scoppia in lacrime (Di domenica 17 ottobre 2021) Pierpaolo Pretelli è stato ospite della puntata di oggi di Domenica In. L’ex gieffino è stato invitato per la prima volta nello studio della fantastica Mara Venier, dove ha raccontato del suo grande amore per Giulia Salemi. Durante l’ultima puntata di Domenica In andata in onda oggi, Domenica 17 ottobre 2021, tra i fantastici ospiti invitati da zia Mara c’era anche l’ex velino Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino attualmente sta partecipando a Tale e Quale Show, e oggi si è raccontato alla conduttrice di Rai 1; Pierpaolo ha parlato della sua carriera, e della sua vita privata. Pretelli non si è risparmiato e parlando del suo privato ha ribadito il suo grande amore per la bella Giulia Salemi. Come se non bastasse, nel corso dell’intervista l’ex gieffino è stato sorpreso dalla sua amata; ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 17 ottobre 2021)Pretelli è stato ospite della puntata di oggi diIn. L’ex gieffino è stato invitato per la prima volta nello studio della fantastica Mara Venier, dove ha raccontato del suo grande amore per Giulia Salemi. Durante l’ultima puntata diIn andata in onda oggi,17 ottobre 2021, tra i fantastici ospiti invitati da zia Mara c’era anche l’ex velinoPretelli. L’ex gieffino attualmente sta partecipando a Tale e Quale Show, e oggi si è raccontato alla conduttrice di Rai 1;ha parlato della sua carriera, e della sua vita privata. Pretelli non si è risparmiato e parlando del suo privato ha ribadito il suo grande amore per la bella Giulia Salemi. Come se non bastasse, nel corso dell’intervista l’ex gieffino è stato sorpreso dalla sua amata; ...

fuentevale73 : RT @prelena_: Giulia che ha messo tutto, Pierpaolo Pretelli, Domenica In e #pierxmara, chi come lei ahah #prelemi - ParliamoDiNews : Domenica in, Pierpaolo Pretelli in lacrime: crollo emotivo davanti al video di Giulia Salemi – Libero Quotidiano… - Antoman56920192 : RT @dobrevsunicorns: Mia nonna che mi chiama tutta euforica per dirmi che c’è Pierpaolo a Domenica In. “amore de nonna ci sta il ragazzetto… - Stefycr7T : RT @semprexsempre2: Felicità è Pierpaolo Pretelli a domenica in… #pierxmara #prelemi #prelemi - CLucarr : RT @dobrevsunicorns: Mia nonna che mi chiama tutta euforica per dirmi che c’è Pierpaolo a Domenica In. “amore de nonna ci sta il ragazzetto… -