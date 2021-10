Cosa sono come funzionano e quando si usano le cure con CAR-T (Di domenica 17 ottobre 2021) Pensate che bello. Un esercito di “buoni”, preparati in laboratorio alla sfida con il cancro partendo dalle cellule del malato stesso, pronto a schierarsi contro le cellule di un tumore. Una difesa su misura, insomma. Ebbene, se credete che si tratti di un sogno vi sbagliate. Questo rappresentano le CAR-T: oggi ci sono già tre terapie di questo tipo approvate e in Italia ben 30 centri possono somministrare queste cure. Ma quando servono davvero? A fare chiarezza ci pensa l’AIL (Associazione Italiana per la Lotta a Leucemie, Linfomi e Mieloma) che lancia una campagna d’informazione dal titolo CAR-T – Destinazione futuro. Se è vero che queste cellule ingegnerizzate sono il futuro di tante cure, infatti, è innegabile che ci sono ancora diverse domande cui occorre dare ... Leggi su dilei (Di domenica 17 ottobre 2021) Pensate che bello. Un esercito di “buoni”, preparati in laboratorio alla sfida con il cancro partendo dalle cellule del malato stesso, pronto a schierarsi contro le cellule di un tumore. Una difesa su misura, insomma. Ebbene, se credete che si tratti di un sogno vi sbagliate. Questo rappresentano le CAR-T: oggi cigià tre terapie di questo tipo approvate e in Italia ben 30 centri possomministrare queste. Maservono davvero? A fare chiarezza ci pensa l’AIL (Associazione Italiana per la Lotta a Leucemie, Linfomi e Mieloma) che lancia una campagna d’informazione dal titolo CAR-T – Destinazione futuro. Se è vero che queste cellule ingegnerizzateil futuro di tante, infatti, è innegabile che ciancora diverse domande cui occorre dare ...

