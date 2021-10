Concorso Asl Civitavecchia | il Tar dà ragione ai partecipanti | “Svolgere le prove orali e tutelare il pubblico interesse”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 ottobre 2021) Gli idonei alle prime duedeldella Asl Roma 4 possono accedere al test orale. È quanto ha stabilito il Tar del Lazio accogliendo la richiesta presentata da una class action di una trentina dicontro la decisione della Direttrice generale, Cristina Matranga, di sospendere la procedura concorsuale in virtù della contestazione di una sigla sindacale. L’ordine dei giudici, per il momento, riguarda soltanto i ricorrenti, che sono una trentina. Per gli altri, se il tribunale dovesse confermare la stessa linea, nell’udienza fissata a marzo, le porte dell’ultima prova si aprirebbero nel 2022. Tuttavia, nelle more di questa ordinanza, la Asl Roma 4 potrebbe anche dare il via alla chiusura delper tutti i 350 idonei. LA VICENDA – La procedura concorsuale è stata indetta nel 2020 per ...