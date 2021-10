Colpo di fucile uccide 15enne, è stato il fratellino (Di domenica 17 ottobre 2021) Non è stato il padre bensì il figlio tredicenne a esplodere il Colpo di fucile che ieri sera a San felice del Benaco, nel Bresciano, ha ucciso una ragazzina di 15 anni. È quanto emerso dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) Non èil padre bensì il figlio tredicenne a esplodere ildiche ieri sera a San felice del Benaco, nel Bresciano, ha ucciso una ragazzina di 15 anni. È quanto emerso dall'...

