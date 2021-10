Ballando con le Stelle 16, prima puntata: Pippo Baudo ballerino per una notte, Arisa e Vito Coppola primi in classifica, i peggiori sono… (Di domenica 17 ottobre 2021) Ieri sera ha avuto inizio la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. Il dancing show di Rai 1 ha quest’anno un cast piuttosto forte, con personalità molto conosciute nel mondo dello spettacolo. Dopo la vittoria dello scorso anno di Gilles Rocca e Lucrezia Lando, a sfidarsi quest’anno saranno ben 14 coppie in gara. Vincitori di questa prima puntata sono stati Arisa e Vito Coppola, seguiti al secondo posto da Morgan e Alessandra Tripoli, terzi invece Mietta e Maykel Fonts. Queste sono state le tre coppie più votate dal pubblico che hanno così guadagnato 10 punti di bonus per la prossima puntata. Arisa, prima in classifica, ha ottenuto 85 punti: la cantante ha debuttato con un charleston ed a lei è ... Leggi su isaechia (Di domenica 17 ottobre 2021) Ieri sera ha avuto inizio la sedicesima edizione dicon le. Il dancing show di Rai 1 ha quest’anno un cast piuttosto forte, con personalità molto conosciute nel mondo dello spettacolo. Dopo la vittoria dello scorso anno di Gilles Rocca e Lucrezia Lando, a sfidarsi quest’anno saranno ben 14 coppie in gara. Vincitori di questasono stati, seguiti al secondo posto da Morgan e Alessandra Tripoli, terzi invece Mietta e Maykel Fonts. Queste sono state le tre coppie più votate dal pubblico che hanno così guadagnato 10 punti di bonus per la prossimain, ha ottenuto 85 punti: la cantante ha debuttato con un charleston ed a lei è ...

