Samy Youssef | chi è | età | modello | altezza | Instagram | genitori | storia | chi è la fidanzata | Grande Fratello Vip

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 ottobre 2021) Torna con il doppio appuntamento della settimana Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato dal pubblico di Canale 5. Per la puntata in onda oggi, sabato 16 ottobre, ci sarà in studio, l’ultimo eliminato dalla casa delVip con unadifficile alle spalle, un passato che l’ha sicuramente segnato e che racconterà ai microfoni della padrona di casa.: chi è, età,, l’arrivo con il barcone in Italia dall’Egitto, un volto già noto per la sua partecipazione a Temptation Island, ha unadifficile, complicata ma anche di riflessione.nasce nel deserto dell’Egitto dove viveva nella povertà e nel disagio. E’ salito su uno dei ...