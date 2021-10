Pagelle Spezia-Salernitana 2-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ledi2-1 con ie ildel match valido per l’ottava giornata di. Spareggio salvezza anche se siamo soltanto a inizio campionato: Simy porta avanti i campani nel primo tempo, Strelec a inizio ripresa firma il pareggio dei liguri. Kovalenko con un gran destro a giro trova il gol del sorpasso e regala i tre punti ai padroni di casa. Di seguito iai protagonisti della partita.(4-2-3-1): Provedel 6.5; Ferrer 6, Hristov 6, Nikolaou 5.5, Gyasi 5; Kovalenko 7.5, Maggiore 6.5; Strelec 7 (23? st Manaj 6), Salcedo 6.5 (29? st Podgoreanu 6), Antiste 6; Nzola 5 (23? st Verde 6). In panchina: Zoet, Sher, Zovko, Bertola, Delorie’. Allenatore: Thiago Motta ...

Advertising

sportface2016 : #SpeziaSalernitana 2-1, le pagelle e il tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Spezia

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'8ª giornata di Serie A 2021/22:Salernitana Ledei protagonisti del match trae Salernitana, valido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Simy e Obi FLOP: Nzola e Kastanos VOTI Al ...L' 8giornata di Serie A si aprirà sabato alle 15 con il match trae Salernitana. Alle 18 andrà in scena il big match tra Lazio e Inter, mentre alle 20:45 il ..., dichiarazioni e commenti.Nello Spezia Strelec e Kovalenko sugli scudi, delude invece Nzola. Alla Salernitana non basta un goal di Simy, male Djuric ...Le pagelle di Spezia-Salernitana 2-1 con i voti e il tabellino del match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022. Spareggio salvezza anche se siamo soltanto a inizio campionato: Simy porta a ...