Niente fusione, ma Confindustria Bergamo evolve: produzione ed export già oltre i livelli pre-Covid (Di sabato 16 ottobre 2021) Bergamo. Confindustria Bergamo evolve: la coniugazione al presente del verbo scelto per rappresentare al meglio il tema dell’assemblea generale accende i fari su un processo ancora in corso in seno agli industriali orobici e che guarda al futuro con la fame imprenditoriale di chi è poco abituato a reagire alle difficoltà piangendosi addosso. Il proverbiale rimboccarsi le maniche dei bergamaschi, da sempre universalmente riconosciuti come lavoratori dediti e infaticabili, ha trovato nuove conferme nei tempi più bui della pandemia: tra di noi ce lo siamo detti un miliardo di volte, di quanto orgogliosi siamo stati assistendo alla risposta che il territorio e la sua gente hanno dato a un’emergenza sanitaria che sembrava averci resi la capitale mondiale della pandemia. Ce lo siamo raccontati senza troppa enfasi, quasi ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 ottobre 2021): la coniugazione al presente del verbo scelto per rappresentare al meglio il tema dell’assemblea generale accende i fari su un processo ancora in corso in seno agli industriali orobici e che guarda al futuro con la fame imprenditoriale di chi è poco abituato a reagire alle difficoltà piangendosi addosso. Il proverbiale rimboccarsi le maniche dei bergamaschi, da sempre universalmente riconosciuti come lavoratori dediti e infaticabili, ha trovato nuove conferme nei tempi più bui della pandemia: tra di noi ce lo siamo detti un miliardo di volte, di quanto orgogliosi siamo stati assistendo alla risposta che il territorio e la sua gente hanno dato a un’emergenza sanitaria che sembrava averci resi la capitale mondiale della pandemia. Ce lo siamo raccontati senza troppa enfasi, quasi ...

Advertising

cla_car81 : Non fu la prima hostess Alitalia, dopo la fusione. La prima credo si chiamasse Bona (niente battute) e lasciò dopo… - Levi0765968064 : @blueroom88 @automaticamenci La fusione significa che ha tratti di tutti e 2 nella sua persona il fatto che tra di… - fmartino89 : @ItaliaViva @bobogiac Eh niente, anche oggi una glande vittoria di #ItaliaVile a quando una fusione con Forza Nuova? - FruitbookMag : Fusione fra #Carrefour e #Auchan? Non si farà, saltano le trattative. Sfuma così il sogno di Bompard…… - fgr62 : @f_ronchetti allora io sto studiando la Fusione per niente ? -