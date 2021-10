Max Giusti si commuove in diretta: l’inaspettata sorpresa (Di sabato 16 ottobre 2021) Max Giusti si commuove a sorpresa in diretta, il motivo? l’inaspettata sorpresa fatta al conduttore, ecco da parte di chi. Il conduttore si commuove in diretta per la bella sorpresa (foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Giffoni Film Festival).Romano classe ’68, una carriera passata fra radio e tv come comico, conduttore e cabarettista; Max Giusti da diversi anni intrattiene il pubblico e lo fa ridere, ma questa volta a prendere il sopravvento è la commozione. Dopo praticamente una vita passata in Rai, in questi ultimi anni Giusti ha avuto proposte anche da NOVE e TV8, canale per il quale conduce attualmente Guess my age – Indovina la mia età; durante il programma (ideato da ... Leggi su formatonews (Di sabato 16 ottobre 2021) Maxsiin, il motivo?fatta al conduttore, ecco da parte di chi. Il conduttore siinper la bella(foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Giffoni Film Festival).Romano classe ’68, una carriera passata fra radio e tv come comico, conduttore e cabarettista; Maxda diversi anni intrattiene il pubblico e lo fa ridere, ma questa volta a prendere il sopravvento è la commozione. Dopo praticamente una vita passata in Rai, in questi ultimi anniha avuto proposte anche da NOVE e TV8, canale per il quale conduce attualmente Guess my age – Indovina la mia età; durante il programma (ideato da ...

