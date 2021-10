Manifestazione antifascista, Pecoraro Scanio: “Dovere esserci” (Di sabato 16 ottobre 2021) Alfonso Pecoraro Scanio e Alessandro Bianchi, già ministri di Ambiente e Trasporti, in piazza oggi per la Manifestazione antifascista indetta dai sindacati, rilanciano l’impegno a difesa della democrazia: “Gli ecologisti non possono che essere antifascisti. La difesa della democrazia deve unire tutti al di la’ delle differenze partitiche”, affermano. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 ottobre 2021) Alfonsoe Alessandro Bianchi, già ministri di Ambiente e Trasporti, in piazza oggi per laindetta dai sindacati, rilanciano l’impegno a difesa della democrazia: “Gli ecologisti non possono che essere antifascisti. La difesa della democrazia deve unire tutti al di la’ delle differenze partitiche”, affermano. su Il Corriere della Città.

AndreaMarcucci : Una manifestazione pacifica e partecipata.A Roma i sindacati hanno dato un bell’esempio democratico e antifascista.… - TizianaFerrario : ma perché non partecipare alla manifestazione antifascista sabato 16? Cosa c'entra il silenzio elettorale? Antifasc… - Mov5Stelle : Tutte le forze politiche - quindi anche Meloni, Salvini, Berlusconi, Tajani - sono invitate a partecipare alla mani… - rolistas320 : RT @PES_PoA: L'Italia è un Paese antifascista, i 100'000 in Pzza oggi la nuova resistenza. In memoria di #BrunoBuozzi #SandroPertini ?? Pp B… - 62Annamacaluso : RT @creuscher: Fuori la #manifestazione #AntiFascista a #PiazzaSanGiovanni e io con la febbre (non covid) sotto le coperte. Rare sfighe -