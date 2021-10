“Lo fanno per Soleil Sorge”. GF Vip. La scoperta dopo la puntata, ma il rischio è infrangere il regolamento (Di sabato 16 ottobre 2021) Soleil Sorge continua a essere una protagonista del Grande Fratello Vip. Raffaella Fico, infatti, sostiene che l’influencer, mentre correva in cucina, avrebbe scagliato contro di lei in maniera maldestra un bicchiere, correndo il rischio di ferirla. Durante il commento dell’episodio, nella puntata di venerdì15 ottobre, la gieffina spiega quello che è successo: “C’è da dire che questi bicchieri sono leggerissimi, se ne rompono quattro o cinque al giorno. Lei lo ha lanciato: se si fosse spaccato mi avrebbe sfregiato. Capisco l’euforia, io non ce l’ho con Soleil, ce l’ho con il gesto basta fare un po’ più di attenzione”. Una discussione che ha coinvolto anche gli altri inquilini della Casa, in particolar modo Sophie Codegoni. L’ex tronista di “Uomini e Donne” non ha perso l’occasione di schierarsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021)continua a essere una protagonista del Grande Fratello Vip. Raffaella Fico, infatti, sostiene che l’influencer, mentre correva in cucina, avrebbe scagliato contro di lei in maniera maldestra un bicchiere, correndo ildi ferirla. Durante il commento dell’episodio, nelladi venerdì15 ottobre, la gieffina spiega quello che è successo: “C’è da dire che questi bicchieri sono leggerissimi, se ne rompono quattro o cinque al giorno. Lei lo ha lanciato: se si fosse spaccato mi avrebbe sfregiato. Capisco l’euforia, io non ce l’ho con, ce l’ho con il gesto basta fare un po’ più di attenzione”. Una discussione che ha coinvolto anche gli altri inquilini della Casa, in particolar modo Sophie Codegoni. L’ex tronista di “Uomini e Donne” non ha perso l’occasione di schierarsi ...

