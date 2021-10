Le donne No Green pass regalano fiori ai poliziotti: “Norme assurde, ma non è colpa vostra” (video) (Di sabato 16 ottobre 2021) Rose ai poliziotti, “incolpevoli” per quelle Norme che i manifestanti No Green pass contestano. Ieri a Roma, in una giornata pacifica di protesta, è andato in scena anche questo bel momento di reciproco rispetto. “Seguite le donne con il fiore in mano, questo è un gesto di pacificazione nazionale”, ha annunciato dal palco del Circo Massimo a Roma, sede della manifestazione dei no Green pass Sentinelle della Costituzione: con quella frase è stata annunciata la consegna da parte di un gruppo di donne di rose alle forze dell’ordine che presidiano la protesta. Il gruppo di donne si è avvicinato ai blindati e ha consegnato i fiori ai poliziotti, che hanno gradito e ringraziato. Anche tra le forze ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Rose ai, “incolpevoli” per quelleche i manifestanti Nocontestano. Ieri a Roma, in una giornata pacifica di protesta, è andato in scena anche questo bel momento di reciproco rispetto. “Seguite lecon il fiore in mano, questo è un gesto di pacificazione nazionale”, ha annunciato dal palco del Circo Massimo a Roma, sede della manifestazione dei noSentinelle della Costituzione: con quella frase è stata annunciata la consegna da parte di un gruppo didi rose alle forze dell’ordine che presidiano la protesta. Il gruppo disi è avvicinato ai blindati e ha consegnato iai, che hanno gradito e ringraziato. Anche tra le forze ...

Advertising

alessandro1846 : RT @SecolodItalia1: Le donne No Green pass regalano fiori ai poliziotti: “Norme assurde, ma non è colpa vostra” (video) - SecolodItalia1 : Le donne No Green pass regalano fiori ai poliziotti: “Norme assurde, ma non è colpa vostra” (video)… - FSansottera : RT @IlPedaleRosa: Ju Green A.S.D. Gorla Minore, quattro impegni agonistici nel fine settimana: - rosatoeu : No Green pass al Circo Massimo, donne regalano rose agli agenti: «Gesto di pacificazione nazionale». - infoitinterno : No Green pass, a Roma da manifestanti donne rose a agenti -