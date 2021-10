Lazio, Felipe Anderson: «Abbiamo sempre creduto di poterla vincere» (Di sabato 16 ottobre 2021) Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio in seguito alla vittoria dei biancocelesti contro l’Inter: le parole Felipe Anderson al termine della gara contro l’Inter è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco cosa ha detto. PRESTAZIONE – «Siamo partiti con la giusta mentalità, Abbiamo creato occasioni e fatto un buon palleggio. Il gol subito non ci ha fatti tirare indietro, Abbiamo fatto il nostro gioco e quello ci ha portati alla vittoria». PARTENZA – «Abbiamo mantenuto la crescita, avevamo fiducia, sapevamo che stavamo giocando bene e il mister ci ha dato la carica nell’intervallo. Abbiamo fatto bene a crederci. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, sappiamo il calcio che vogliamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021)ha parlato ai microfoni diStyle Radio in seguito alla vittoria dei biancocelesti contro l’Inter: le paroleal termine della gara contro l’Inter è intervenuto ai microfoni diStyle Radio. Ecco cosa ha detto. PRESTAZIONE – «Siamo partiti con la giusta mentalità,creato occasioni e fatto un buon palleggio. Il gol subito non ci ha fatti tirare indietro,fatto il nostro gioco e quello ci ha portati alla vittoria». PARTENZA – «mantenuto la crescita, avevamo fiducia, sapevamo che stavamo giocando bene e il mister ci ha dato la carica nell’intervallo.fatto bene a crederci. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, sappiamo il calcio che vogliamo ...

